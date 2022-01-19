Отбывший дисквалификацию экс-тренер брянского "Динамо" возглавит "Торпедо-Владимир"

ВЛАДИМИР, 19 января. /ТАСС/. Руководство клуба "Торпедо-Владимир" подпишет контракт с тренером Александром Горбачевым, который ранее работал с брянским "Динамо", но в январе 2021 года был отстранен на год из-за участия в матче игроков с положительным тестами на коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе владимирского клуба.

"Торпедо-Владимир" по итогам первого этапа заняло в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2) в группе 2 девятое место и на втором этапе выступит в турнире за сохранение места в дивизионе, первые игры подгруппы должны пройти 3 апреля.

"По документам главным тренером "Торпедо-Владимир" является директор клуба Александр Акимов, - сообщил ТАСС пресс-атташе владимирского клуба Владимир Никольский. - Это связано с тем, что у старшего тренера команды Сергея Дубровина нет соответствующей лицензии для работы главным тренером, хотя по факту он проводил основной тренировочный процесс. В связи с тем, что РФС на данный момент не может обеспечить прохождение обучения Сергея Дубровина и в связи с тем, что результаты команды в первенстве не самые хорошие, учредители приняли решение найти главного тренера. Поэтому сейчас решается вопрос с назначением Александра Горбачева. В принципе, решение принято, фактически остались формальности для подписания контракта".

15 января 2021 года Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал брянское "Динамо" на 1,6 млн рублей за неправомерное участие игроков команды в матче шестого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против омского "Иртыша". Начальник команды брянского "Динамо" Валерий Корнеев за подделку документов был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом. Главный тренер клуба Александр Горбачев получил запрет на футбольную деятельность сроком на один год. Брянскому "Динамо" было засчитано поражение в матче с "Иртышом" (0:3), общая сумма штрафа команды из Брянска составила 1,6 млн рублей. Через несколько дней "Динамо" расторгло контракт с Горбачевым.

30 августа 2020 года "Динамо" обыграло со счетом 1:0 "Иртыш". В группе болельщиков брянской команды в соцсети "ВКонтакте" были размещены документы, согласно которым 28 августа положительные тесты на коронавирус были у футболистов Алексея Сапаева, Григория Чиркина и Павла Баранова. Все трое игроков вышли в основном составе на матч против "Иртыша", а Баранов стал автором единственного гола. Участие игроков с коронавирусом в матче является нарушением санитарного регламента ФНЛ, в связи с чем организация провела собственную проверку.