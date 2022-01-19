СМИ: трое теннисистов из топ-100 рейтингов WTA и ATP не привились от ковида

ТАСС, 19 января. Трое теннисистов, которые входят в первую сотню мировых рейтингов Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не прошли вакцинацию от коронавируса перед Australian Open. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Одним из теннисистов, не прошедших вакцинацию, является лидер рейтинга ATP серб Новак Джокович, который не не смог получить австралийскую визу и был ранее депортирован из страны.

По информации источника, вакцинацию не прошли двое мужчин и одна женщина. Помимо Джоковича не вакцинировался американец Теннис Сандгрен (94-е место в рейтинге ATP), который ранее подтвердил, что не примет участие в Открытом чемпионате Австралии. Кто из женщин не прошел вакцинацию и участвует ли эта теннисистка в соревнованиях, не сообщается.

Для участия в Australian Open все теннисисты должны были вакцинироваться. На предыдущем турнире Большого шлема - US Open)около половины участников из топ-100 рейтингов WTA и ATP не были вакцинированы.

Australian Open завершится 30 января. Действующими чемпионами являются Джокович и японка Наоми Осака.