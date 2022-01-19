Главный тренер "Сочи" высказался против возобновления регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 19 января. Хоккейный клуб "Сочи" выступает против возобновления регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), так как это может может негативно отразиться на бюджете клуба. Такое мнение высказал главный тренер "Сочи" Андрей Назаров, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

КХЛ перенесла матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в клубах. Одним из вариантов продолжения сезона является проведение плей-ин, в рамках которого команды, занимающие седьмое, восьмое, девятое и десятое места в каждой из конференций, разыграют две путевки в плей-офф. Ранее в минском "Динамо" и нижнекамском "Нефтехимике" заявили, что не считают этот вариант оптимальным.

"В сложившейся ситуации мы не видим резона в продолжении регулярного чемпионата КХЛ. Уже очевидно, что все запланированные матчи провести не удастся, как не удастся найти тот вариант, который бы устроил все клубы. В ХК "Сочи" есть утвержденный бюджет, за рамки которого мы выходить не имеем права, переносы матчей - это дополнительные расходы на перелеты, проживание, тестирование игроков и персонала. Для клуба - это миллионы рублей, у нас нет лишних денег, мы привыкли жить по средствам", - сказал Назаров.

"Да, я могу понять разочарование болельщиков, которые не смогут увидеть команду и своих любимых игроков. Но, к сожалению, пандемия ломает привычный уклад всей жизни, не только хоккея. Надеюсь, что эта атака коронавируса на человечество будет последней, и в следующем году мы проведем полноценный регулярный чемпионат и полноценный плей-офф, куда мы обязательно попадем с нашей молодой и амбициозной командой. А в этом году надо сказать регулярному чемпионату "стоп", - добавил тренер.

"Сочи" после 48 игр занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Назарова набрали 41 очко.