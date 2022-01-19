Сборная Португалии обыграла сербов на старте чемпионата Европы по мини-футболу

ТАСС, 19 января. Сборная Португалии победила команду Сербии со счетом 4:2 в первом матче чемпионата Европы по мини-футболу. Встреча прошла в Амстердаме.

В составе победителей голы забили Паулета (11-я минута), Пани Варела (19), Жезуш Афонсу (26), Томаш Пако (26). У сербов дублем отличился Марко Пршич (2, с пенальти; 7).

Португальцы и сербы выступают в группе A вместе с командами Нидерландов и Украины, которые сыграют друг с другом позднее в среду.

Сборная России попала в группу С вместе с командами Польши, Словакии и Хорватии. 21 января россияне сыграют со словаками (19:30 мск), 25 января встретятся с хорватами (19:30 мск), 29 января проведут матч с поляками (16:30 мск).

Чемпионат Европы с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Россияне выигрывали турнир в 1999 году, пять раз занимали второе место, трижды - третье. Действующим победителем турнира является команда Португалии, которая завоевала титул в 2018 году.