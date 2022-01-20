Теннисистка Самсонова не сумела выйти в третий круг Australian Open

ТАСС, 20 января. Россиянка Людмила Самсонова проиграла чешке Маркете Вондрусовой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу 22-летней Вондрусовой. В следующем круге она сыграет с победительницей пары Ван Синьюй (Китай) - Арина Соболенко (Белоруссия).

Самсонова занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. Также 23-летняя спортсменка является обладателем Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021).

Вондрусова занимает 41-е место мирового рейтинга, она является победительницей одного турнира WTA. В 2019 году чешка вышла в финал Roland Garros, где проиграла австралийке Эшли Барти.

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.