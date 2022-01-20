Третья ракетка мира Мугуруса не смогла выйти в третий круг Australian Open

ТАСС, 20 января. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, занимающая третье место в мировом рейтинге, проиграла француженке Ализе Корне в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Корне, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) идет 61-й. В третьем круге она сыграет с победительницей матча между британкой Хитер Уотсон и словенкой Тамарой Зиданшек.

Мугурусе 28 лет, в ее активе 10 выигранных титулов WTA. Испанка является победительницей Открытого чемпионата Франции (2016) и Уимблдона (2017), в сентябре 2017 года она стала первой ракеткой мира и пробыла на вершине рейтинга четыре недели. Корне 31 год, она выиграла шесть турниров WTA.

Также второй круг Australian Open не смогла преодолеть седьмая ракетка мира эстонка Анетт Контавейт, которая со счетом 2:6, 4:6 проиграла датчанке Кларе Таусон (39).

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.