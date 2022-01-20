Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open

ТАСС, 20 января. Россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Саманту Стосур в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 10-м номером. В следующем круге она сыграет с румынкой Сораной-Михаэлой Кырстей.

Павлюченковой 30 лет, она занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2021 году россиянка завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым, в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг, вышла в финал Открытого чемпионата Франции. Всего в ее активе 12 титулов под эгидой WTA.