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Australian Open

Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка обыграла Саманту Стосур, для которой этот турнир стал последним в карьере в одиночном разряде
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/RAY ACEVEDO
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/RAY ACEVEDO

ТАСС, 20 января. Россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Саманту Стосур в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 10-м номером. В следующем круге она сыграет с румынкой Сораной-Михаэлой Кырстей.

Павлюченковой 30 лет, она занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2021 году россиянка завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым, в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг, вышла в финал Открытого чемпионата Франции. Всего в ее активе 12 титулов под эгидой WTA.

Стосур 37 лет, она занимает 487-е место мирового рейтинга, является победительницей Открытого чемпионата США (2011), всего в ее активе девять титулов WTA. Текущий розыгрыш Открытого чемпионата Австралии стал последним для теннисистки турниром в одиночном разряде. Стосур продолжит выступать в парах, где она является обладателем 28 титулов WTA, победительницей Открытых чемпионатов США (2005, 2021), Франции (2006) и Австралии (2019).

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.

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