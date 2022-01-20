Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open

ТАСС, 20 января. Россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Саманту Стосур в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 10-м номером. В следующем круге она сыграет с румынкой Сораной-Михаэлой Кырстей.
Павлюченковой 30 лет, она занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2021 году россиянка завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым, в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг, вышла в финал Открытого чемпионата Франции. Всего в ее активе 12 титулов под эгидой WTA.
End of an era @bambamsam30 storied singles career comes to a close with @NastiaPav toppling the Aussie in straight-sets 6-2 6-2. #AusOpen · #AO2022— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2022
: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/sJSk6pIVQJ
Стосур 37 лет, она занимает 487-е место мирового рейтинга, является победительницей Открытого чемпионата США (2011), всего в ее активе девять титулов WTA. Текущий розыгрыш Открытого чемпионата Австралии стал последним для теннисистки турниром в одиночном разряде. Стосур продолжит выступать в парах, где она является обладателем 28 титулов WTA, победительницей Открытых чемпионатов США (2005, 2021), Франции (2006) и Австралии (2019).
Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.