Теннисистка Касаткина прошла в третий круг Australian Open

ТАСС, 20 января. Россиянка Дарья Касаткина победила представительницу Польши Магду Линетт в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 25-м номером. В следующем круге она сыграет с полькой Игой Свёнтек (седьмой номер посева).

Касаткиной 24 года, она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе четыре выигранных турнира под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона. 29-летняя Линетт занимает 53-е место в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA.

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.