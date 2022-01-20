Тест на коронавирус гандболиста сборной России Дземина дал отрицательный результат

ТАСС, 20 января. Тест на коронавирус игрока сборной России по гандболу Евгения Дземина на чемпионате Европы дал отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Дземин заразился коронавирусом 15 января и пропустил два матча предварительного этапа - с норвежцами (23:22) и словаками (36:27).

Игрок присоединился к команде в Братиславе, где сборная России в четверг проведет первый матч основного раунда чемпионата Европы с командой Швеции. Из-за коронавируса в игре не примут участия Андрей Верещагин, Даниил Шишкарев и Сергей Марк Косоротов.

Российские гандболисты на основном этапе выступают в группе 2. В турнирной таблице первое место занимает команда Германии (2 очка), далее идут сборные Испании (2), России (2), Норвегии (0), Швеции (0) и Польши (0). Две лучшие команды группы выйдут в полуфинал.