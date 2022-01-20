МОК рекомендует национальным комитетам выбрать двух знаменосцев на открытие Олимпиады-2022

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) предлагает национальным олимпийским комитетам, чьи команды выступят на Играх в Пекине, отправить на церемонию открытия по два знаменосца (мужчину и женщину) для того, чтобы продемонстрировать приверженность принципам гендерного равенства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

"Все участвующие в Играх-2022 национальные олимпийские комитеты получат созданную МОК возможность четко заявить о гендерном равенстве, если одна спортсменка и один спортсмен-мужчина будут совместно нести флаг во время церемонии открытия", - заявил сотрудник пресс-службы, заметивший также, что на церемонии закрытия знамя НОК может нести и один спортсмен.

Первый раз МОК призвал национальные олимпийские комитеты всех стран использовать возможность назначать на церемонию открытия Игр двух знаменосцев разного пола перед стартом Олимпиады в Токио. Фехтовальщице Софье Великой и волейболисту Максиму Михайлову было поручено нести флаг Олимпийского комитета России.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.