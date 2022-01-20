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Australian Open

Теннисистка Радукану не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Британка в трех сетах уступила представительнице Черногории Данке Ковинич
Эмма Радукану EPA-EFE/JOEL CARRETT
Описание
Эмма Радукану
© EPA-EFE/JOEL CARRETT

ТАСС, 20 января. Британская теннисистка Эмма Радукану проиграла представительнице Черногории Данке Ковинич в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии - первого турнира Большого шлема в сезоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Ковинич. В следующем круге она сыграет с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп и Беатрис Майей Аддад из Бразилии.

Радукану 19 лет, ее единственным титулом является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) британка занимает 18-ю строчку. Она была посеяна на турнире под 17-м номером.

Ковинич 27 лет, она располагается на 98-й позиции мирового рейтинга, на ее счету нет титулов под эгидой организации. Ковинич стала первой представительницей Черногории, вышедшей в третий круг турниров Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.

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