В "Лужниках" прокомментировали информацию о переносе матчей сборной России на "ВТБ-Арену"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Руководство стадиона "Лужники" пока не получало официального сообщения от Российского футбольного союза (РФС) о переносе матчей сборной России в марте на другую арену, комплекс продолжает подготовку по заранее согласованному плану. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Лужников".

20 января портал "РБ Спорт" сообщил, что стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года с участием сборной России могут быть перенесены со стадиона "Лужники" на "ВТБ-Арену". По информации источника, возможный перенос может быть связан с проблемами с газоном на главной арене чемпионата мира - 2018, а также с коронавирусными ограничениями, поскольку при возможных ограничениях по заполняемости трибун в 50% или 75% процентов от максимальной "ВТБ-Арена" визуально будет более заполненной. Ранее в пресс-службе "ВТБ-Арены" сообщили ТАСС, что не получали запроса от РФС о проведении игр.

"Официальное сообщение о переносе матча на какой-либо другой стадион к нам не поступало, - сказали в пресс-службе. - У нас нет никаких проблем с газоном, подготовка к игре пока идет по заранее согласованному плану. Однако мы вполне допускаем и относимся с пониманием к ситуации, при которой из-за резкого роста цифр по заболеванию коронавирусом и, следовательно, вынужденного сокращения допустимого числа зрителей на трибунах, матч придется проводить на другом стадионе, не таком масштабном, как Большая спортивная арена "Лужники".

Ближайший матч сборной России запланирован на 24 марта, игра должна пройти на стадионе "Лужники". В этот день команда под руководством главного тренера Валерия Карпина сыграет в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Польши. Победитель этой игры встретится с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии. В случае победы над поляками финальную встречу российские футболисты также должны провести на арене "Лужники", если российская команда в полуфинале потерпит поражение, то проведет на этом стадионе товарищеский матч с проигравшим во встрече Швеция - Чехия.

Сборная России по итогам отборочного турнира чемпионата мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.