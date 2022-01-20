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Футбол в России

"Химкам" запретили регистрировать новых футболистов

Запрет вынесен из-за задолженности клуба посреднику

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб "Химки" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении "Химок" о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме и обязала клуб выплатить аккредитованному посреднику вознаграждение за оказанные услуги, а также штраф за задержку выплаты. Запрет на регистрацию новичков является обеспечительной мерой и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению "Химок" в случае исполнения обязательств.

"Химки" после 18 матчей набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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