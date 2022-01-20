ФИФА опубликовала новые правила аренды футболистов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список новых правил, которые коснутся аренды профессиональных футболистов. Список изменений представлен пресс-службой федерации.

С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клубы смогут иметь максимум восемь игроков, взятых в аренду, и восемь игроков, отданных в аренду. С 1 июля 2023-го по 30 июня 2024 года будет применяться та же конфигурация, но не более семи игроков, а начиная с июля 2024 года - не более шести игроков. Также будет введен запрет на аренду футболистов, которые уже находятся в аренде, для определения условий аренды будет необходимо заключение письменного соглашения.

ФИФА ограничит количество игроков, которых можно отдать в аренду одному клубу. Согласно новым правилам, клуб не сможет иметь более трех игроков, взятых в аренду из другого клуба, и не сможет отдать в аренду более трех игроков в один и тот же клуб.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.