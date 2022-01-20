Фигуристка Акатьева лидирует после короткой программы на первенстве России

САРАНСК, 20 января. /ТАСС/. Софья Акатьева лидирует после короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Турнир проходит в Саранске.

14-летняя фигуристка, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, получила за прокат 78,84 балла. Второе место занимает Софья Самоделкина, воспитанница спортивной школы ЦСКА, тренером которой является Сергей Давыдов (75,71). Третьей идет Аделия Петросян, которая тренируется под руководством Тутберидзе (71,97).

В прошлом сезоне Акатьева дважды становилась победительницей этапов Кубка России среди юниорок, а также выиграла первенство России среди юниорок и финал юниорского Кубка России. В нынешнем сезоне фигуристка выиграла этапы юниорского Гран-при в России и Польше.

Произвольную программу юниорки представят в пятницу. Первенство России завершится 22 января.