Биатлонист Латыпов в ближайшее время присоединится к российской команде в Антхольце

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Второй тест на коронавирус российского биатлониста Эдуарда Латыпова дал отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Биатлонист заразился коронавирусом 6 января. Спортсмен все это время находился в Германии, до 19 января он был на карантине. Как сообщает пресс-служба СБР, биатлонист в ближайшее время отправится на этап Кубка мира в итальянский Антхольц.

Латыпову 27 лет, в текущем сезоне Кубка мира он занимал второе место в спринте и гонке преследования, а также дважды был третьим в эстафетной гонке. В общем зачете Кубка мира спортсмен занимает 11-е место. Биатлонист является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в эстафете.