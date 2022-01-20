Глава Коми сообщил, что чемпионат мира по бенди могут перенести или провести без зрителей

СЫКТЫВКАР, 20 января. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею с мячом, который планируется провести в марте - апреле 2022 года в Сыктывкаре, может быть перенесен или проведен без зрителей из-за очередной волны пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас чемпионат мира по бенди должен быть в марте-апреле, это как раз может прийти на пик заболеваемости или на вторую половину пандемии. Мы сейчас уже запросили Москву, проводить или не проводить, а если и проводить, то, скорее всего, без болельщиков, без зрителей. Он, конечно, проиграет [по зрелищности], но создать там очаг заражения ни в коем случае нельзя", - сказал глава Коми.

Чемпионат запланирован на 27 марта - 3 апреля и ранее уже переносился с весны 2021 года на весну этого года из-за пандемии. В ходе подготовки и в рамках празднования 100-летия Республики Коми в Сыктывкаре провели реконструкцию центрального стадиона. Фактически объект построили заново, направив на это более 3 млрд рублей.

На 20 января в Коми выявлено 99 596 заразившихся коронавирусом, выздоровели 89 262 человека, умерли - 2 732.