Восемнадцать игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на Олимпиаду

ТАСС, 20 января. Тренерский штаб сборной Финляндии по хоккею объявил состав команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба финской сборной.

В состав сборной Финляндии вошли:

вратари - Харри Сятери ("Сибирь", Континентальная хоккейная лига), Франс Туохимаа ("Нефтехимик", КХЛ), Юхо Олкинуора ("Металлург", КХЛ);

защитники - Вилле Покка ("Авангард", КХЛ), Никлас Фриман, Петтери Линдбом ("Йокерит", КХЛ), Микко Лехтонен (СКА, КХЛ), Валттери Кемиляйнен ("Витязь", КХЛ), Юусо Хиетанен ("Амбри-Пиотта", Швейцария), Сами Ватанен ("Женева-Серветт", Швейцария), Атте Охтамаа ("Кярпят", Финляндия);

нападающие - Марко Анттила, Ханнес Бьёрнинен, Ииро Пакаринен (все - "Йокерит", КХЛ), Миро Аалтонен, Нико Оямяки (оба - "Витязь", КХЛ), Йоонас Кемппайнен, Лео Комаров (оба - СКА, КХЛ), Тони Раяла ("Биль", Швейцария), Валттери Филппула ("Женева-Серветт", Швейцария), Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен, Теему Хартикайнен (все - "Салават Юлаев", КХЛ), Саку Мяеналайнен ("Кярпят", Финляндия), Харри Песонен ("Тайгерс", Швейцария).

Мужской хоккейный олимпийский турнир стартует 9 февраля. Сборная Финляндии на групповом этапе сыграет с командами Словакии (10 февраля), Латвии (11 февраля) и Швеции (13 февраля).