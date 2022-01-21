Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open

ТАСС, 21 января. Россиянка Вероника Кудерметова уступила представительнице Греции Марии Саккари в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Саккари, посеянной на турнире под пятым номером. В следующем круге она сыграет с американкой Джессикой Пегулой (21-й номер посева).

Кудерметовой 24 года, она занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Саккари 26 лет, она является восьмой ракеткой мира. На ее счету одна победа на турнирах WTA. В прошлом сезоне Саккари дошла до полуфинала на Открытых чемпионатах Франции и США.

Australian Open завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.