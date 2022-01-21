В Госдуме создали рабочую группу по развитию массового спорта, ее возглавил Пайкин

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин возглавил созданную рабочую группу по развитию массового спорта. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

В соответствии с указом президента о национальных целях развития России до 2030 года одной из главных задач государства являются сохранение населения, здоровье и благополучие людей. В соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта к 2030 году 70% россиян должны быть охвачены всеми видами физической активности.

"Физическая активность во всех ее проявлениях - от зарядки до участия в массовых соревнованиях - должна стать неотъемлемой частью образа жизни россиян, - сказал Пайкин. - Задача государства - создать для этого все возможные условия. Физическая активность человека - это залог его здоровья, крепкого иммунитета и более высокого качества жизни. Когда мы говорим об увеличении доли тех, кто занимается спортом, мы имеем в виду людей, которые разделяют эти ценности, кому по душе различные виды физической активности, будь то футбол, хоккей, плавание, скандинавская ходьба или катание на роликовых коньках.

"Мы говорим о людях, которые готовы встраивать в свою жизнь такой досуг и делать его систематическим, речи не идет о профессиональном спорте и обязанности каждого посещать спортивную секцию, - продолжил парламентарий. - Речь идет о формировании культуры активного образа жизни, неотъемлемой частью которого является как раз физическая активность, и создании условий для того, чтобы каждый россиянин мог себе позволить выйти около дома на стадион, спортивную площадку, пойти поплавать в бассейн и так далее".

Депутат Госдумы считает, что для реализации задач следует провести консультации со спортивными федерациями. "Кроме того, важнейшая задача - выработка мер, стимулирующих как граждан, так и руководителей трудовых коллективов к занятиям физкультурой и массовым спортом", - отметил Пайкин.