Действующая победительница Australian Open Осака проиграла в третьем круге турнира

ТАСС, 21 января. Японка Наоми Осака уступила американке Аманде Анисимовой в матче третьего круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (10:5) в пользу 20-летней американки. По ходу третьего сета Анисимова отыграла два матчбола. Осака является действующей победительницей Australian Open и была посеяна на турнире под 13-м номером. В следующем круге Анисимова сыграет с первой ракеткой мира и турнира австралийкой Эшли Барти.

Анисимова занимает 60-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету два титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема лучшим достижением американки является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2019 году.

Осаке 24 года, она занимает 14-е место в мировом рейтинге, в ее активе семь побед на турнирах WTA. Теннисистка по два раза выигрывала Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020).

Australian Open завершится 30 января. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.