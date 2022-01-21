Теннисист Хачанов проиграл Надалю в третьем круге Australian Open

ТАСС, 21 января. Россиянин Карен Хачанов проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю в матче третьего круга Australian Open - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 в пользу Надаля, посеянного на турнире под шестым номером. В следующем круге испанец сыграет с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым (18-й номер посева) и французом Адриано Маннарино. Хачанов был посеян на турнире под 28-м номером.

Хачанову 25 лет, он располагается на 30-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он доходил до четвертьфинала на Roland Garros (2019) и Уимблдоне (2021).

Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP, на его счету 89 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Надаль - один из восьми теннисистов, сумевших победить на всех турнирах Большого шлема хотя бы один раз.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, пропускающий нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.