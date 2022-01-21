Камельзон: матч против Надаля был одним из лучших в карьере теннисиста Хачанова

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов показал одну из лучших игр в карьере в матче третьего круга Australian Open против испанца Рафаэля Надаля. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон.

В пятницу Хачанов уступил Надалю, встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 в пользу испанского теннисиста. В следующем круге испанец сыграет с французом Адриано Маннарино.

"Я смотрел этот матч, могу сказать, что Карен провел один из лучших матчей в своей жизни, - сказал Камельзон. - Нужно смотреть, кто против тебя стоит, а там Надаль, он еще не "зачехлился" и не ушел в сторону, проходит одну игру за другой. Я могу сказать, что Надаль показал хорошую игру, но в такой ситуации Карен смог вырвать сет. Надаль правильно все посчитал, не стал биться за третий сет, поняв, что Карен поймал кураж, отдал его, а потом спокойно взял четвертый сет и выиграл матч".

"Надаль просто очень здорово играл, он стал более агрессивен, стал ближе подходить к задней линии, он отбивает мяч так, что следующим ударом ему можно было заканчивать комбинацию. Я много интересного у него увидел. Мне кажется, что после перерыва это был один из лучших его матчей. У Надаля есть хорошие шансы пройти как можно дальше", - добавил собеседник агентства.

Камельзон отметил, что если Хачанов продолжит так играть, то сможет однажды выиграть титул. "Молодец, что работает, у него опять появилась игра, уверенная подача пошла, может выйти к сетке, важно, что не боится, - отметил он. - Поэтому при дальнейшей работе мы сможем увидеть Хачанова победителем. Думаю, что игра с Надалем пойдет ему на пользу".

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, пропускающий турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии.