Сборная России проиграла испанцам в матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу

ТАСС, 21 января. Сборная России по гандболу со счетом 25:26 проиграла команде Испании в матче основного раунда чемпионата Европы. Встреча прошла в Словакии.

Россияне на предварительном этапе одержали победы над командами Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27) и с первого места в группе F вышли в основной раунд. Второе место заняли норвежцы, которые также пробились в следующую стадию. Результат матча между командами России и Норвегии будет учтен в турнирной таблице основного раунда.

В следующих матчах сборная России сыграет с поляками (23 января) и немцами (25 января). В полуфинал выйдут две лучшие команды из группы.

Чемпионат Европы завершится 30 января.