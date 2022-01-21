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Чемпионат Европы по гандболу

Сборная России проиграла испанцам в матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу

Встреча завершилась со счетом 26:25 в пользу команды Испании
Вратарь сборной России по гандболу Виктор Киреев (справа) EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Вратарь сборной России по гандболу Виктор Киреев (справа)
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 21 января. Сборная России по гандболу со счетом 25:26 проиграла команде Испании в матче основного раунда чемпионата Европы. Встреча прошла в Словакии.

Россияне на предварительном этапе одержали победы над командами Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27) и с первого места в группе F вышли в основной раунд. Второе место заняли норвежцы, которые также пробились в следующую стадию. Результат матча между командами России и Норвегии будет учтен в турнирной таблице основного раунда.

В следующих матчах сборная России сыграет с поляками (23 января) и немцами (25 января). В полуфинал выйдут две лучшие команды из группы.

Чемпионат Европы завершится 30 января.

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