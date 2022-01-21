Фигуристка Акатьева стала чемпионкой России среди юниорок в женском одиночном катании

САРАНСК, 21 января. /ТАСС/. Софья Акатьева заняла первое место на первенстве России по фигурному катанию среди юниорок. Турнир проходит в Саранске.

14-летняя фигуристка, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, по сумме короткой и произвольной программ набрала 237,09 балла (78,84+158,25). Второе место заняла Софья Самоделкина, воспитанница спортивной школы ЦСКА, тренером которой является Сергей Давыдов (213,93; 75,71+138,22). Третьей стала Софья Муравьева, представляющая академию Евгения Плющенко (211,62; 68,38+143,24).

В прошлом сезоне Акатьева дважды становилась победительницей этапов Кубка России среди юниорок, а также выиграла первенство России среди юниорок и финал юниорского Кубка России. В нынешнем сезоне фигуристка выиграла этапы юниорского Гран-при в России и Польше.

Первенство России завершится 22 января.