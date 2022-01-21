Камельзон: теннисистке Кудерметовой нужно посмотреть свои матчи, чтобы улучшить игру

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российской теннисистке Веронике Кудерметовой вместе с командой следует посмотреть видео своих матчей, чтобы провести работу над улучшением игры. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон.

В пятницу Кудерметова со счетом 4:6, 1:6 уступила представительнице Греции Марии Саккари в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Кудерметова занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, Саккари располагается на восьмой позиции.

"Вероника играет в один и тот же теннис, пусть она на меня не обижается, - сказал Камельзон. - Находится в такой обойме и показывает одну и ту же игру. А Саккари есть Саккари, мы ее все знаем, известная теннисистка, за ней стоит страна, ездят болельщики, ее игра вызывает интерес. Она интересно борется, с каждым разом у нее улучшаются результаты, выше Кудерметовой в рейтинге стоит".

"Рейтинг определяет класс игры, Саккари показывает, что может претендовать на пятерку или десятку мирового рейтинга. Кудерметова вместе с командой должна посмотреть видео своей игры, понять, что еще нужно добавить. Я бы к ее игре что-то добавил. Когда Кудерметова с командой научится понимать, что игры не могут быть одинаковыми, тогда будет результат", - добавил Камельзон.

Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.