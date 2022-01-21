Сборная России по мини-футболу победила словаков в первом матче чемпионата Европы

ТАСС, 21 января. Сборная России обыграла команду Словакии со счетом 7:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу. Турнир проходит в Нидерландах.

В составе сборной России забитыми голами отметились Артем Антошкин (10-я, 23-я и 30-я минуты), Антон Соколов (11, 35), Робиньо (29) и Иван Милованов (37). У команды Словакии отличился Петер Козар (3).

Позднее в пятницу матч проведут соперники сборных России и Словакии по группе С - команды Польши и Хорватии. В следующей игре россияне встретятся с хорватами 25 января.

Чемпионат Европы по мини-футболу проводится с 1996 года, сборная России входит в число стран, ни разу не пропускавших турнир. Также на все европейские первенства квалифицировались команды Италии и Испании. Сборная России является чемпионом Европы 1999 года, в активе национальной команды пять серебряных и три бронзовые медали.

Турнир завершится 6 февраля. Действующим чемпионом является сборная Португалии.