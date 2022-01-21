Скорович: сборная России по мини-футболу включила обороты, когда пропустила от словаков

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российская команда по мини-футболу стала играть с полной силой после пропущенного мяча от словаков в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Сергей Скорович.

В пятницу россияне обыграли словаков со счетом 7:1.

"Это была первая игра, всегда есть какие-то шероховатости, - сказал Скорович. - Прежде всего это соперник, который мешал и не давал играть, нужно было подстроиться под них и паркет, на котором немного цеплялся мяч. Нужно было это все прочувствовать, какие-то корректировки внести, а также притереться к турниру. По сути, шероховатости у нас были небольшие - в подстройке, в перемещении мяча, но в целом мы создавали эти моменты, пропустили неудачно, но будем считать, что с единственной контратаки, и то удар не получился у игрока".

"Хорошо, что это в начале матча случилось, мы включились на полные обороты, тем не менее сумели еще в первом тайме переломить ситуацию. Но, опять же, словаки играли ограниченным составом, подустали играть интенсивно, конечно, их не хватило. Во втором тайме они начали проседать в отдельных компонентах и в прессинге, который они предлагали в начале игры, когда были свежими. Здесь у нас появилось больше возможностей", - добавил старший тренер российской команды.

Скорович отметил, что после счета 4:1 россияне стали играть увереннее. "Мы играем в мини-футбол достаточно давно, и счет 2:1, 3:1 не значит ничего, потому что, пропустив мяч, можно уже либо сравняться, либо иметь возможность догнать, - сказал он. - Но когда счет стал 4:1, понятно, что ребята раскрепостились, стали играть более уверенно и спокойно, творчески подходить к игре".

Позднее в пятницу матч проведут соперники сборных России и Словакии по группе С - команды Польши и Хорватии. В следующей игре россияне встретятся с хорватами 25 января.