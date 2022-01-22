Теннисист Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

ТАСС, 22 января. Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхюлпа в матче третьего круга Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под вторым номером. В следующем круге россиянин встретится с американцем Максимом Кресси, который обыграл австралийца Кристофера О'Коннела со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. Кресси занимает 70-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP. На его счету 13 титулов под эгидой организации. Россиянин является победителем US Open 2021 года. В случае победы на Australian Open Медведев станет первой ракеткой мира.

Ван де Зандсхюлпу 26 лет, он располагается на 57-й строчке рейтинга АТР. На его счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом нидерландца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open 2021 года.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.