Гандболисты Косоротов и Верещагин присоединились к сборной России после коронавируса

ТАСС, 22 января. Игроки сборной России по гандболу Сергей Марк Косоротов и Андрей Верещагин присоединились к команде на чемпионате Европы после отрицательных результатов тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Косоротов заразился коронавирусом 18 января, Верещагин - днем ранее. Оба игрока в пятницу не смогли принять участие в матче основного этапа чемпионата Европы с командой Испании (25:26).

"Мы в полном составе. Сергей Марк Косоротов и Андрей Верещагин вышли с карантина, - говорится в сообщении пресс-службы. - Около полуночи в Братиславу приехали левый полусредний Сергей Марк Косоротов и вратарь Андрей Верещагин, которые несколько дней провели на карантине".

Российские гандболисты на основном этапе выступают в группе 2. В турнирной таблице первое место занимает команда Испании (6 очков), далее идут сборные Норвегии (4), Швеции (4), Германии (2), России (2) и Польши (0). Две лучшие команды группы выйдут в полуфинал. В следующем матче россияне 23 января сыграют с поляками.