Теннисистка Касаткина не смогла выйти в четвертый круг Australian Open

ТАСС, 22 января. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек в матче третьего круга Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу польки, посеянной на турнире под седьмым номером. В четвертом круге Свёнтек сыграет с победительницей матча между румынкой Сораной Кырстей и россиянкой Анастасией Павлюченковой (десятый номер посева).

Касаткиной 24 года, она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является победительницей четырех турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros и Уимблдона в 2018 году.

Свёнтек 20 лет, она является девятой ракеткой мира, на ее счету три выигранных турнира под эгидой WTA. Она является победительницей Roland Garros 2020 года.

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.