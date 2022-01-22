Баскетболисты "Нижнего Новгорода" ушли на карантин из-за коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" ушел на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев.

23 января "Нижний Новгород" должен был сыграть в гостях с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ.

"Накануне выезда в Краснодар игроки и представители "Нижнего Новгорода" прошли обязательное тестирование на выявление коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении. - К сожалению, часть анализов оказались положительными, о чем клуб сразу уведомил лигу и "Локомотив-Кубань". 22 января было проведено дополнительное ПЦР-тестирование. Согласно требованиям Роспотребнадзора в связи со сложившейся ситуацией наша команда вынуждена уйти на карантин, из-за чего не сможет вылететь на игру в Краснодар".

На данный момент "Нижний Новгород" ждет решения Единой лиги ВТБ о дальнейших действиях.

"Нижний Новгород" занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.