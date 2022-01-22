Теннисист Рублев проиграл в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

ТАСС, 22 января. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл хорвату Марину Чиличу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3 в пользу Чилича, посеянного на турнире под 27-м номером, Рублев являлся пятой ракеткой соревнований. В следующем круге хорват сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (девятый номер посева).

Рублеву 24 года, он располагается на шестой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса 2021 года.

Чиличу 33 года, он занимает 27-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP. Он является победителем Открытого чемпионата США (2014), финалистом Уимблдона (2017) и Открытого чемпионата Австралии (2018). На Играх в Токио Чилич стал серебряным призером в парном разряде.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, пропускающий нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.