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Чемпионат Европы по гандболу

Гандболист сборной Франции Маэ пропустит три матча чемпионата Европы из-за коронавируса

Спортсмен проведет на карантине не менее пяти дней
Левый крайний сборной Франции по гандболу Кантен Маэ EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Левый крайний сборной Франции по гандболу Кантен Маэ
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

ТАСС, 22 января. Тест на коронавирус гандболиста сборной Франции Кантена Маэ дал положительный результат. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, француз отправлен на карантин как минимум на пять дней и не сыграет в матчах чемпионата Европы против сборных Исландии, Черногории и Дании. Также встречу с исландцами пропустит игрок французской команды Людовик Фабрегас из-за выявленных симптомов гриппа.

Ранее коронавирусом заразился главный тренер сборной Франции Гийом Жиль.

Французские гандболисты на основном этапе чемпионата Европы выступают в группе 1 и лидируют в таблице, набрав четыре очка в двух матчах, далее следуют сборные Дании (4 очка), Исландии (2), Нидерландов (2), Черногории (2) и Хорватии (0).

Чемпионат Европы завершится 30 января.

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