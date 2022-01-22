Гандболист сборной Франции Маэ пропустит три матча чемпионата Европы из-за коронавируса

ТАСС, 22 января. Тест на коронавирус гандболиста сборной Франции Кантена Маэ дал положительный результат. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, француз отправлен на карантин как минимум на пять дней и не сыграет в матчах чемпионата Европы против сборных Исландии, Черногории и Дании. Также встречу с исландцами пропустит игрок французской команды Людовик Фабрегас из-за выявленных симптомов гриппа.

Ранее коронавирусом заразился главный тренер сборной Франции Гийом Жиль.

Французские гандболисты на основном этапе чемпионата Европы выступают в группе 1 и лидируют в таблице, набрав четыре очка в двух матчах, далее следуют сборные Дании (4 очка), Исландии (2), Нидерландов (2), Черногории (2) и Хорватии (0).

Чемпионат Европы завершится 30 января.