{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Саутгемптон" прервал 12-матчевую победную серию "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

Встреча команд завершилась вничью со счетом 1:1
Полузащитник "Саутгемптона" Стюарт Армстронг и полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш EPA-EFE/VINCE MIGNOTT
Описание
Полузащитник "Саутгемптона" Стюарт Армстронг и полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш
© EPA-EFE/VINCE MIGNOTT

ТАСС, 22 января. "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Саутгемптоном" со счетом 1:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе "Саутгемптона" мяч забил Кайл Уокер-Питерс (7-я минута). У "Манчестер Сити" отличился Эмерик Ляпорт (65).

"Манчестер Сити" прервал победную серию из 12 матчей в премьер-лиге. В последний раз подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли одержать победу 30 октября в домашнем матче 10-го тура чемпионата Англии с "Кристалл Пэлас" (0:2).

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 57 очков в 23 матчах. "Саутгемптон" идет 12-м, имея в активе 25 очков после 22 игр.

В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет дома с "Брентфордом" 9 февраля, а 5 февраля примет "Фулхэм" в матче 1/16 финала Кубка Англии. "Саутгемптон" в 24-м туре в гостях встретится с "Тоттенхэмом" 9 февраля, а 5 февраля в рамках 1/16 финала кубка страны проведет матч против "Ковентри Сити".

Теги
Футбол в Англии
Футбол в России
Хомуха: "Зенит" упустил Азмуна, потому что футболист уходит в "Байер" бесплатно
По мнению эксперта, для петербургского клуба уход нападающего станет большой потерей
Хомуха: "Зенит" упустил Азмуна, потому что футболист уходит в "Байер" бесплатно
Читать полностью