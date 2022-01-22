"Саутгемптон" прервал 12-матчевую победную серию "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

ТАСС, 22 января. "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Саутгемптоном" со счетом 1:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе "Саутгемптона" мяч забил Кайл Уокер-Питерс (7-я минута). У "Манчестер Сити" отличился Эмерик Ляпорт (65).

"Манчестер Сити" прервал победную серию из 12 матчей в премьер-лиге. В последний раз подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли одержать победу 30 октября в домашнем матче 10-го тура чемпионата Англии с "Кристалл Пэлас" (0:2).

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 57 очков в 23 матчах. "Саутгемптон" идет 12-м, имея в активе 25 очков после 22 игр.

В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет дома с "Брентфордом" 9 февраля, а 5 февраля примет "Фулхэм" в матче 1/16 финала Кубка Англии. "Саутгемптон" в 24-м туре в гостях встретится с "Тоттенхэмом" 9 февраля, а 5 февраля в рамках 1/16 финала кубка страны проведет матч против "Ковентри Сити".