Футболист "Зенита" Азмун со следующего сезона будет выступать за "Байер"

"Байер" имеет действительно отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда, - сказал Азмун, комментарий которого приводит пресс-служба "Байера". - Скоро я смогу играть в бундеслиге (чемпионате Германии по футболу - прим. ТАСС). Невероятно интересно для меня".

Еще с прошлого года к Азмуну проявляли интерес разные европейские клубы, по информации СМИ, среди них были французский "Лион" и итальянский "Ювентус". Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявлял в интервью газете "Спорт-Экспресс", что иранский нападающий не покинет команду в зимнее трансферное окно, если ему не будет найдена равноценная замена. При этом зимой было объявлено о переходе Ивана Сергеева из самарских "Крыльев Советов" в петербургский клуб. Азмун из-за повреждения пропустил товарищескую игру "Зенита" против болгарского "Ботева" (2:2) на сборах в Дубае в субботу, он пропускает игры команды с 12 декабря 2021 года.

Соглашение Азмуна с "Байером" вступит в силу с сезона-2022/23, иранский футболист подписал контракт до июня 2027 года. В "Зените" прокомментировали подписание контракта Азмуна с "Байером". "То, что Азмун подписал контракт с "Байером" с сезона-2022/23, не отменяет, что он остается игроком "Зенита" до окончания сезона", - сообщили ТАСС в пресс-службе петербургского клуба.

Спортивный директор "Байера" Симон Рольфес заявил, что Азмун сделает атаку команды более мощной. "Мы очень рады этому успешному трансферу, - сказал Рольфес, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Сердар уже много лет является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Он трижды подряд выигрывал чемпионат с "Зенитом", регулярно играл в Лиге чемпионов и демонстрировал свой международный класс на самом высоком уровне. С ним наше нападение приобретет дополнительное качество, Сердар сделает нашу атаку еще более непредсказуемой и мощной".

О переходе Азмуна

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что уход Азмуна является большой потерей для команды. "Я думаю, что сейчас бы Азмун там не играл, потому что за "Байер" выступает Патрик Шик, лучший бомбардир команды, - сказал Петржела ТАСС. - Но был интерес из Англии, поэтому взяли Азмуна, понимаю это решение. Но для "Зенита" это будет большая потеря, потому что Азмун - хороший нападающий, забивал очень много. Для "Зенита" нет проблем купить нового нападающего, потому что в клубе есть много денег, но замену нужно найти, потому что [Артем] Дзюба уже возрастной, без Азмуна будет тяжело".