Футболист "Зенита" Азмун со следующего сезона будет выступать за "Байер"

ТАСС, 23 января. Иранский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун подписал контракт с германским "Байером". Он перейдет в новый клуб на правах свободного агента летом после окончания контракта с "Зенитом".
"Байер" имеет действительно отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда, - сказал Азмун, комментарий которого приводит пресс-служба "Байера". - Скоро я смогу играть в бундеслиге (чемпионате Германии по футболу - прим. ТАСС). Невероятно интересно для меня".
Еще с прошлого года к Азмуну проявляли интерес разные европейские клубы, по информации СМИ, среди них были французский "Лион" и итальянский "Ювентус". Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявлял в интервью газете "Спорт-Экспресс", что иранский нападающий не покинет команду в зимнее трансферное окно, если ему не будет найдена равноценная замена. При этом зимой было объявлено о переходе Ивана Сергеева из самарских "Крыльев Советов" в петербургский клуб. Азмун из-за повреждения пропустил товарищескую игру "Зенита" против болгарского "Ботева" (2:2) на сборах в Дубае в субботу, он пропускает игры команды с 12 декабря 2021 года.
Соглашение Азмуна с "Байером" вступит в силу с сезона-2022/23, иранский футболист подписал контракт до июня 2027 года. В "Зените" прокомментировали подписание контракта Азмуна с "Байером". "То, что Азмун подписал контракт с "Байером" с сезона-2022/23, не отменяет, что он остается игроком "Зенита" до окончания сезона", - сообщили ТАСС в пресс-службе петербургского клуба.
Спортивный директор "Байера" Симон Рольфес заявил, что Азмун сделает атаку команды более мощной. "Мы очень рады этому успешному трансферу, - сказал Рольфес, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Сердар уже много лет является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Он трижды подряд выигрывал чемпионат с "Зенитом", регулярно играл в Лиге чемпионов и демонстрировал свой международный класс на самом высоком уровне. С ним наше нападение приобретет дополнительное качество, Сердар сделает нашу атаку еще более непредсказуемой и мощной".
О переходе Азмуна
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что уход Азмуна является большой потерей для команды. "Я думаю, что сейчас бы Азмун там не играл, потому что за "Байер" выступает Патрик Шик, лучший бомбардир команды, - сказал Петржела ТАСС. - Но был интерес из Англии, поэтому взяли Азмуна, понимаю это решение. Но для "Зенита" это будет большая потеря, потому что Азмун - хороший нападающий, забивал очень много. Для "Зенита" нет проблем купить нового нападающего, потому что в клубе есть много денег, но замену нужно найти, потому что [Артем] Дзюба уже возрастной, без Азмуна будет тяжело".
Бывший нападающий "Байера" Дмитрий Булыкин заявил, что у Азмуна есть качества, чтобы проявить себя в бундеслиге. "Но сможет ли он их реализовать, мы увидим тогда, когда он будет там играть, - сказал Булыкин ТАСС. - Потому что есть много факторов, которые влияют на игру. Посмотрим, как у него получится адаптироваться и проявить себя".
За "Байер" выступает бывший одноклубник Азмуна российский голкипер Андрей Лунев. "Есть такой вариант, что Азмуну будет легче адаптироваться в команде благодаря Луневу. Но нужно [общаться] не только со своими бывшими одноклубниками, но и желательно говорить на немецком языке. Все эти тонкости будут влиять на адаптацию футболиста в команде", - добавил Булыкин.
"Кажется, что он перерос уровень чемпионата России, но не думаю, что в "Байере" партнеры будут сильнее, чем в "Зените", - сказал ТАСС Ринат Билялетдинов, под руководством которого Азмун выступал в "Рубине" с 2014 по 2015 год. - Он переходит в команду того уровня, которому соответствует. На более высокий будет сложнее. "Байер" - крепкая команда, там собраны футболисты хорошего уровня. Азмуну полезно сменить обстановку, 27 лет - самое время, это его предпоследний большой контракт, после которого он может или дальше пойти, или проверенным путем вернуться в Россию; будет интересно посмотреть на него в Германии".
Бывший полузащитник "Зенита" Дмитрий Хомуха отметил, что петербуржцы упустили Азмуна, потому что он переходит в "Байер" бесплатно. "Без сомнения, уход Азмуна - это потеря, теперь "Зениту" предстоит найти адекватную замену этому футболисту, который демонстрировал очень хороший уровень игры в чемпионате России, - сказал Хомуха ТАСС. - Насколько денежной является потеря с учетом того, что могли выгодно продать? Чтобы выгодно продать, необходимо согласие самого футболиста на трансфер. Так как Азмун именно рассчитывал, что с ним заранее переподпишут контракт, а не будут доводить дело до того, что он сможет вести переговоры с другими клубами в последние полгода, это упущение самого "Зенита". Конечно, можно говорить, что клуб упустил футболиста, потому что всем было известно, что у Азмуна заканчивается контракт".
Карьера Сердара Азмуна в России
Азмуну 27 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.
Также Азмун играл за казанский "Рубин" и "Ростов", с которым становился серебряным призером чемпионата России. В сезоне-2019/20 нападающий стал лучшим бомбардиром первенства страны, забив 17 голов. В составе сборной Ирана Азмун провел 60 матчей, забив 39 голов.
В общей сложности иранский нападающий провел в чемпионате России 208 матчей, в которых забил 85 мячей. По этому показателю Азмун делит первое место в списке лучших иностранных бомбардиров РПЛ с бразильцем Вагнером Лавом, который забил такое же количество мячей за 171 игру. Для того, чтобы единолично возглавить этот список, форварду "Зенита" необходимо в 12 оставшихся встречах премьер-лиги забить хотя бы один мяч.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков в 18 матчах. Петербургский клуб занял третье место в группе Н вместе с итальянским "Ювентусом", английским "Челси" и шведским "Мальмё". "Зенит" сыграет с испанским "Бетисом" в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный - 24 февраля в Севилье.
"Байер" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 35 очков в 20 матчах. В Лиге Европы клуб стал первым в своей группе и весной сыграет в 1/8 финала турнира.