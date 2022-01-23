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Олимпиада-2022 в Пекине

Кононыхин: у российских фигуристов нет медального плана на Олимпиаду

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля

КРАСНОЯРСК, 23 января. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не имеет медального плана для выступления спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ФФККР Сергей Кононыхин.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы проведут подготовку к Олимпийским играм в Красноярске.

"У нас нет никакого медального плана, и его не должно быть. Сейчас считать количество медалей достаточно непродуктивно. Самое главное, чтобы спортсмены подошли в максимальной спортивной форме, тогда и будут медали", - сказал Кононыхин.

По словам вице-президента ФФККР, в фигурном катании много претендентов на олимпийские медали. "И представители США, Канады [являются претендентами на медали], французы, японцы и корейцы. Там достаточно много сильных спортсменов тоже, в разных видах, поэтому конкуренция будет очень высокой", - подчеркнул Кононыхин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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