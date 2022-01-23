"Каролина" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ. Свечников набрал два очка

ТАСС, 23 января. "Каролина" в гостях проиграла "Нью-Джерси" со счетом 4:7 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников набрал два очка, забросив шайбу (3-я минута) и отдав результативную передачу. Всего в 35 играх сезона на счету форварда 34 очка (14 шайб + 20 передач). Также в составе "Каролины" отличились Айан Коул (6), Джош Ливо (24) и Брэди Шей (36). У "Нью-Джерси" шайбы забросили Натан Бастиан (18, 20), Майкл Маклеод (29), Андреас Джонсон (32), Джеспер Братт (39), Джек Хьюз (53) и Павел Заха (54).

"Каролина" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 56 очков в 38 играх. "Нью-Джерси" располагается на шестой позиции с 35 очками в 39 встречах.

В следующем матче "Каролина" примет "Вегас" 26 января, "Нью-Джерси" двумя днями ранее дома сыграет с "Лос-Анджелесом".