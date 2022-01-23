"Колорадо" победил "Монреаль" в матче НХЛ. Ничушкин забросил шайбу и отдал передачу

ТАСС, 23 января. "Колорадо" в овертайме обыграл "Монреаль" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил шайбу на 29 минуте и отдал результативную передачу. Всего на счету форварда 19 очков (11 шайб + 8 передач) в 23 играх сезона. Также в составе победителей отличился Алекс Ньюхук (9) и Габриэль Ландескуг (62). У "Монреаля" шайбы забросили Арттури Лехконен (39) и Ник Сузуки (49).

"Колорадо" одержал победу в шестом матче подряд, команда лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 59 очков в 39 матчах. "Монреаль" идет последним в Атлантическом дивизионе с 23 очками в 40 встречах.

В другом матче игрового дня НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" дома уступил "Торонто" со счетом 1:3.

В следующем матче "Колорадо" 25 января примет "Чикаго", "Монреаль" в этот же день в гостях сыграет с "Миннесотой".