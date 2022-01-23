Третья ракетка мира Зверев не сумел выйти в четвертьфинал Australian Open

ТАСС, 23 января. Немецкий теннисист Александр Зверев уступил канадцу Денису Шаповалову в матче четвертого круга Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу канадца, посеянного на турнире под 14-м номером. Зверев имел третий номер посева. За выход в полуфинал Шаповалов сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Звереву 24 года, он занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является обладателем 19 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в финал US Open 2020 года. Также Зверев является чемпионом Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

Шаповалову 22 года, он занимает 14-е место в мировом рейтинге. На его счету одна победа на турнире под эгидой ATP. Лучшим достижением канадца на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2021 году. В январе в составе сборной Канады он стал победителем Кубка ATP.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, пропускающий нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.