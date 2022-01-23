Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в четвертьфинал Australian Open

ТАСС, 23 января. Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над американкой Амандой Анисимовой в матче четвертого круга Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Барти, посеянной на турнире под первым номером. За выход в полуфинал австралийка сыграет с американкой Джессикой Пегулой (21-й номер посева).

Барти 25 лет, она занимает первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 14 титулов под эгидой организации. Барти является победительницей Roland Garros 2019 года и Уимблдона 2021 года.

Анисимовой 20 лет, она занимает 60-ю строчку в рейтинге WTA, на ее счету два титула под эгидой организации. Лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Rolland Garros 2019 года.

В других матчах игрового дня американка Мэдисон Киз обыграла испанку Паолу Бадосу (8) со счетом 6:3, 6:1, чешка Барбора Крейчикова (4) одержала победу над белоруской Викторией Азаренко (24) со счетом 6:2, 6:2, Пегула выиграла у представительницы Греции Марии Саккари (5) со счетом 7:6 (7:0), 6:3.

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.