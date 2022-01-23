В Международной шахматной федерации прокомментировали отказ Дубова играть в маске

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отрицательный результат теста на коронавирус российского шахматиста Даниила Дубова позволяет ему продолжить выступление на супертурнире в нидерландском Вейк-ан-Зее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).

В субботу Дубову было засчитано техническое поражение в партии седьмого тура против нидерландца Аниша Гири из-за отказа играть в маске после заражения коронавирусом члена его команды.

"FIDE с глубоким уважением относится ко всем организаторам, проводящим турниры в такой сложный период, - сказали в пресс-службе. - Было бы некорректно оценивать действия сторон без детального знакомства с контрактами и ковидным протоколом турнира, которые являются внутренней информацией организаторов, но мы с удовлетворением констатируем, что все проведенные ПЦР-тесты - отрицательные, турнир продолжается в полном составе".

Участие в турнире в Вейк-ан-Зее принимают 14 шахматистов. После семи туров лидирует норвежец Магнус Карлсен, набравший 5 очков. Далее идут азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (4,5 очка), россиянин Андрей Есипенко, Гири, индиец Гуджрати Видит, венгр Рихард Раппорт (все - по 4), американец Фабиано Каруана, россиянин Сергей Карякин, нидерландец Йорден ван Форест (все - по 3,5), поляк Ян-Кшиштоф Дуда, американец Сэм Шенкленд (оба - по 3), Дубов, индиец Рамешбабу Прагнанандха (оба - по 2,5) и швед Нильс Гранделиус (2).

Дубову 25 лет. Он является чемпионом мира по быстрым шахматам 2018 года.