Шипов назвал Есипенко самым перспективным молодым шахматистом России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Гроссмейстер Андрей Есипенко, наряду с Яном Непомнящим и Сергеем Карякиным, является главной надеждой России в шахматах. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Есипенко набрал 3,5 очка в семи партиях и делит третье место на шахматном супертурнире в нидерландском Вейк-ан-Зее вместе с нидерландцем Анишем Гири, представителем Индии Гуджрати Видитом и венгром Рихардом Раппортом. Лидирует норвежец Магнус Карлсен (5 очков), за ним идет азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (4,5).

"Андрей Есипенко - главная надежда в борьбе за какие-то новые вершины, если оставить Яна Непомнящего и Сергея Карякина в стороне. Среди молодых он у нас самый перспективный. Есипенко пока держится достойно, одержал одну победу и делает ничьи. Хотелось бы немного большего, вчера у него был реальный шанс одолеть американца Шенкленда, но, к сожалению, он им не воспользовался", - сказал Шипов.

Участие в турнире принимают 14 шахматистов, которые сыграют в один круг. В прошлом году Есипенко занял третье место на турнире. 19-летний шахматист является выпускником образовательного центра "Сириус", созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Турнир в Вейк-ан-Зее проводится с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. Карякин выигрывал турнир в 2009 году. Действующим победителем является нидерландец Йорден ван Форест.