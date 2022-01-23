Российские шпажисты из-за вспышки коронавируса в команде пропустят этап Кубка мира в Дохе

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию на шпагах в полном составе снялась с этапа Кубка мира в Дохе из-за большого количества положительных результатов тестов на коронавирус среди спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Ранее российские саблистки Яна Егорян, Ольга Никитина, Евгения Подпаскова и Светлана Шевелева заняли третье место в командном первенстве на этапе Кубка мира в Тбилиси. Там же Камиль Ибрагимов выиграл серебро, а мужская команда саблистов завоевала бронзовые медали. Рапиристы Искандер Ахметов, Антон Бородачев, Владислав Мыльников и Александр Сироткин заняли четвертое место на этапе Кубка мира в Париже, рапиристки стали четвертыми на этапе Кубка в Познани.

"Саблисты и рапиристы успели выступить в Тбилиси, Париже и Познани, шпажисты готовились на сборе к выезду в Доху, но мы были вынуждены распустить команду и сняться с турнира - слишком много положительных тестов в команде, - сказал Мамедов. - Многие болеют без симптомов, но старший тренер команды Александр Глазунов был госпитализирован".