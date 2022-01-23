Российские биатлонисты завоевали медали в трех гонках на предолимпийском этапе Кубка мира

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Последний тест перед Олимпийскими играми пройден - российские биатлонисты достойно выступили на этапе Кубка мира в Антхольце. В итальянских горах российская команда традиционно сильна, однако в этом сезоне есть важное отличие - она показывает стабильно высокие результаты на протяжении всего января.

В Антхольце в активе сборной победа Антона Бабикова и бронза Карима Халили в индивидуальной гонке и серебряные медали в мужской и женской эстафетах. Причем в командных гонках на призовые места российским биатлонистам не помешали забраться даже штрафные круги - у Ирина Казакевич их было аж три (при стрельбе из положения стоя она допустила восемь промахов).

На Олимпиаде соперники у россиян будут сильнее - итальянские старты полностью или частично пропускали несколько лидеров мирового биатлона. Но в целом аура вокруг команды сейчас благоприятная: впервые за долгие годы она едет на главный старт сезона не мучиться, а бороться за медали.

Старт Играм будет дан 4 февраля, первая биатлонная гонка пройдет днем позже - смешанная эстафета. Уже там россияне могут взять первую награду. Но основные надежды все же связаны с мужской командой. В эстафете она в числе фаворитов, в личных гонках за высокие места будут бороться чемпион мира 2020 года Александр Логинов, вернувшийся в сборную после трехлетнего перерыва Максим Цветков, молодое дарование Даниил Серохвостов. Есть надежда, что после трехнедельного карантина восстановится и наберет прежнюю форму Эдуард Латыпов.

В Антхольце функционально новый лидер сборной был неплох - в эстафете Латыпов отыграл почти полуминутное отставание от француза и итальянца и вырвал серебро, но стрельба пока серьезно разбалансирована. В масс-старте - восемь промахов, в эстафете - пять и штрафной круг. "Результат не настораживает, все нормально, - сказал личный тренер спортсмена Виктор Никитин. - Парень не стартовал три недели. Ход он показал хороший, а со стрельбой справится, все будет хорошо".

Не распускать сопли

Вопрос - справится ли со стрельбой Казакевич? И другие воспитанницы старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова - Светлана Миронова и Валерия Васнецова. Функционально они тоже готовы неплохо, однако в целом заметно уступают Ульяне Нигматуллиной и Кристине Резцовой, которые готовились к сезону отдельно от сборной. Они стоят от напарниц по команде особняком, что отражает и общий зачет Кубка мира: Резцова - 13-я, Нигматуллина - 16-я. Миронова, которая в Антхольце не выступала из-за недомогания, - 24-я, Казакевич - 26-я.