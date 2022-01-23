Сборная России сыграла вничью с командой Польши в матче чемпионата Европы по гандболу

ТАСС, 23 января. Сборная России сыграла вничью с командой Польши со счетом 29:29 в матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу. Встреча прошла в Словакии.

Сборные России и Польши выступают в группе 2. Россияне не смогли одержать ни одной победы в основном раунде, ранее они уступили шведам (23:29) и испанцам (25:26). Первое место занимает команда Испании (6 очков; 3 игры), далее идут сборные Норвегии (4; 3), Швеции (4; 3), России (3; 4), Германии (2; 3) и Польши (1; 4).

На предварительном этапе россияне одержали победы над командами Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27) и с первого места в группе F вышли в основной раунд. Второе место заняли норвежцы, которые также пробились в следующую стадию. Результат матча между командами России и Норвегии учтен в турнирной таблице основного раунда.

В заключительном матче основного раунда сборная России сыграет 25 января с немцами. В полуфинал выйдут две лучшие команды из группы.

Чемпионат Европы завершится 30 января.