"Питтсбург" победил "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Малкин отдал передачу

ТАСС, 24 января. "Питтсбург" в серии буллитов победил "Виннипег" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Питтсбурге.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе "Виннипега" шайбы забросили Блейк Уилер (4-я минута) и Кайл Коннор (29), у "Питтсбурга" отличились Каспери Капанен (47), Джефф Картер (48). Победный буллит реализовал Сидни Кросби.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отличился результативной передачей, набрав семь очков (три шайбы + четыре передачи) в семи играх текущего сезона.

"Питтсбург" одержал пятую победу кряду и располагается на второй строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 57 очков в 41 матче. "Виннипег" проиграл четвертый матч подряд и занимает шестое место в Центральном дивизионе с 41 очком в 38 встречах.

В следующем матче "Питтсбург" примет "Аризону" 26 января, "Виннипег" в этот же день дома встретится с "Флоридой".