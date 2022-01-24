Результат матча чемпионата Европы по гандболу между россиянами и поляками оставили в силе

ТАСС, 24 января. Европейская федерация гандбола (EHF) отклонила протест Польской федерации гандбола на результат матча национальной сборной с командой России в основном раунде мужского чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба EHF.

Встреча завершилась со счетом 29:29. После этого результата обе команды лишились шансов на выход в полуфинал. Российский гандболист Сергей Марк Косоротов сравнял счет на последней секунде матча. Польская федерация гандбола подала протест на результат матча, считая, что игрок допустил нарушение правил (пробежку).

"Дисциплинарная комиссия EHF отклонила протест, поданный Польской федерацией гандбола", - говорится в заявлении пресс-службы.

В заключительном матче основного раунда сборная России 25 января сыграет с немцами. Поляки в этот же день встретятся с испанцами.