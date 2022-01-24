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Футбол в России

В "Спартаке" начали работу по созданию женской футбольной команды

Сообщается, что в скором также состоится набор девочек в академию клуба

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" приступило к созданию женской команды. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Наш клуб рад сообщить, что приступил к реализации важной задачи - созданию женского подразделения. В скором времени у красно-белых появится взрослая женская команда, а также состоится набор девочек в академию. Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в Российской премьер-лиге, должен будет иметь в своей структуре женскую команду. И "Спартак", конечно, не станет исключением", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее женские команды создали "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" и "Зенит".

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