Фестиваль чемпионов, посвященный финалу Лиги чемпионов, пройдет на Дворцовой площади

ТАСС, 24 января. Власти Санкт-Петербурга уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что фестиваль чемпионов пройдет на Дворцовой площади. Об этом сообщает пресс-служба организационного комитета финала Лиги чемпионов.

Фестиваль чемпионов пройдет в рамках мероприятий, посвященных финальному матчу Лиги чемпионов сезона-2021/22. В период с 26 по по 29 мая для посетителей будут подготовлены различные развлекательные, музыкальные и спортивные активности, посвященные финалу Лиги чемпионов, в том числе праздничный концерт, приуроченный ко Дню города, который состоится в последний день фестиваля. Кроме того, на стрелке Васильевского острова 22 мая будет установлена гигантская надувная копия трофея Лиги чемпионов.

"Нам оставалось получить подтверждение места установки гигантского трофея Лиги чемпионов и подтверждение Дворцовой площади, что сейчас и было сделано властями Санкт-Петербурга. Надувной трофей будет располагаться на стрелке Васильевского острова", - сказал глава организационного комитета Алексей Сорокин.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе "Газпром Арена". В 2008 году финал Лиги чемпионов между английскими "Манчестер Юнайтед" и "Челси" прошел в Москве на стадионе "Лужники". Победу в серии пенальти одержала команда из Манчестера.